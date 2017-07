Affalterbach/Basketball Sportliche Höhenflüge und entspanntes Flair

Bei den Profis zeichnet sich schon kurz vor Ende der Gruppenphase ab: Der Titelverteidiger hat erneut gute Karten auf den Sieg. Denn: Das Team „Between the legs“ aus Pfullingen hat bereits drei seiner vier Gruppenspiele gewonnen, kurz darauf folgt dann auch noch das vierte. Heißt: Die Halbfinalteilnahme ist gesichert. Nach den Pfullingern ziehen schließlich noch „Reds Grasshoppers“ und „Jabalya“ aus Heilbronn sowie „LeClash“ – ein Stuttgarter Team mit einigen Marbachern in den Reihen – , in die Endphase ein. Für die Lokalmatadoren „LeClash“ ist hier dann aber Endstation. Sie müssen sich nach zehn Minuten mit 6:12 gegen „Between the legs“ geschlagen treffen. Im zweiten Halbfinale stehen sich die beiden Heilbronner Mannschaften gegenüber, die „Reds Grasshoppers“ schlagen „Jabalya“ dabei klar mit 15:7. So kommt es zum Duell zwischen „Between the legs“ und „Reds Grasshoppers“, das der Vorjahressieger am Ende mit 9:4 für sich entscheidet. Das „grenzenloseste Team“, wie die Veranstalter die Pfullinger Mannschaft betiteln, hat damit gewonnen.

Jedes Team hat im Übrigen einen Beisatz. Große Blätter mit den Namen aller Teams und deren Beisatz hängen am Eingang der Herbert-Müller-Halle und entlocken damit jedem Besucher erstmal ein Lächeln. Da gibt es das „coole Team“, das „kostbarste“, das „schärfste“, das „unnachahmlichste“, das „auffälligste oder aber das „musterhaftestes“ Team der Welt. Das „auffälligste Team der Welt“, auch genannt „StonedOld Playaz“ ist es, das das Semi-Turnier gewinnt. Sie waren im Vorfeld ebenso wie die „bamberger Hörnla“ als Favorit ins Rennen gegangen und wurden dieser Rolle dann auch gerecht. Beide Teams standen sich am Ende im Finale gegenüber. Mit 6:11 mussten sich die „bamberger Hörnla“ dort dann aber geschlagen geben. Auf Platz drei landete „Draussen gibts Freibier“. Die Semi-Konkurrenz war im Übrigen die am besten gebuchte Konkurrenz. Zwölf Teams spielten hier den Sieg untereinander aus.