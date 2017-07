Affalterbach Ausnahmesänger liefert eine beeindruckende Show

ine bewegte Geschichte hat er schon hinter sich. 2013 gewann Andreas Kümmert die Castingshow „The Voice of Germany“ und begeisterte tausende Zuschauer mit seiner herausragenden Stimme. Als großes Nachwuchstalent hätte Kümmert vor zwei Jahren für Deutschland beim Eurovision-Songcontest auftreten sollen. Obwohl er die Auswahl deutlich gewann, lehnte er aus persönlichen Gründen ab. Immer wieder macht Kümmert von sich reden. So soll er Fans auf sozialen Netz­werken und bei Auftritten beleidigt haben.

All das scheint der Sänger inzwischen jedoch hinter sich gelassen zu haben. Am Samstagabend trat er im vollen Kulturbiergarten Sieben Eichen auf. Bei bestem Konzertwetter hatte es viele Besucher auf den Lemberg gezogen und so füllten sich die Sitzreihen schnell mit Musikfans. Sympathisch, locker und vor allem publikumsnah gab sich Kümmert und begeisterte die Besucher mit seiner herausragenden Stimme. „Wir sind das Duo Les Miserables. Wir werden unser Bestes geben, dem Namen gerecht zu werden“, scherzte der Sänger nach dem zweiten Song. Kümmert zählt mit zu den besten Vokalisten der deutschen Musikszene und das stellte er in Affalterbach eindrucksvoll unter Beweis. Mal rockig, mal sanft, mal klar, mal rauchig – Kümmert beherrscht mehrere Gesangsstile und kann diese auch, je nach Bedarf, problemlos abrufen. Mit vielen Jahren Bühnenerfahrung in verschiedenen Bands und Projekten kann Kümmert aus dem Vollen schöpfen und enttäuschte auch auf Sieben Eichen nicht im Geringsten.