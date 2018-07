Affalterbach Aufrecht-Villa wird zur Prominentenklinik

Eigentlich verlässt das Drehteam dabei ungern das Stuttgarter Stadtgebiet. Denn der Aufwand, um all die Utensilien, Crewmitglieder und Schauspieler zu transportieren, ist immens. Diesmal muss das eben in Kauf genommen werden, ein Shuttle fährt den ganzen Tag hin und her. „Wir haben für die noble Suchtklinik nach einer exklusiven Location gesucht. Empfohlen wurde uns dann diese Villa hier“, sagt Hansgert Eschweiler.

Von Affalterbach bekommen die Schauspieler, abgesehen von den umliegenden Firmengebäuden, nicht viel zu sehen. Abends nach Drehschluss geht es für sie wieder zurück in ihre Wohnungen oder ins Hotel in Stuttgart. Immerhin: Die Firma AMG ist den Schauspielern freilich ein Begriff. Und dass die Villa, in der sie drehen, von deren Gründer stammt, haben sie gleich am ersten Drehtag vor Ort erfahren.

„Ein wunderschön angelegter Garten“, schwärmt Yve Burbach beim Schlendern im Grünen, bevor das Pressegespräch am Rand eines Koi-Teichs fortgesetzt wird. Begehrt sind wegen der hochsommerlichen Temperaturen die Schattenplätze, gedreht wird am Mittwoch und Donnerstag aber auch auf der sonnigen Terrasse. Ablenken lassen dürfen sich die Schauspieler von der Hitze nicht, dafür muss ihnen in den Drehpausen immer wieder der Schweiß von der Stirn gewischt werden.

Ihren Text für den jeweiligen Drehtag lernen die Schauspieler erst in den frühen Morgenstunden auswendig. Da sich die SOKO Stuttgart bereits in der zehnten Staffel befindet, sind die eng getakteten Abläufe eingespielt. Vier- bis fünfmal muss eine Szene üblicherweise gedreht werden, bis sie wirklich im Kasten ist. Das Ergebnis der Dreharbeiten in Affalterbach kann voraussichtlich im nächsten Januar begutachtet werden, wenn Folge 237 mit dem Titel „Good Vibrations“ ausgestrahlt wird. Der genaue Sendetermin steht noch nicht fest.