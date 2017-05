Affalterbach Andere mit dem Reisefieber anstecken

Die Aufmerksamkeit in den Medien tut seinem Blog www.geomarian.de gut. Dort berichtet der Schüler des Marbacher Friedrich-Schiller-Gymnasiums von seiner liebsten Beschäftigung: dem Reisen. Damit erreichte er in der Vergangenheit bis zu 2500 Besucher monatlich – was ja an und für sich bereits eine beachtliche Zahl ist. Seit jedoch über seine Aktivitäten berichtet wird, schauen bis zu 1800 Leute auf seiner Seite vorbei – und zwar täglich!

Dabei lernen sie einen Teenager kennen, der sich nach eigenen Aussagen nicht als normalen 14-Jährigen sieht. Zwar habe er wie alle anderen seinen Spaß am Fernsehen oder Spielen auf der Playstation, „aber ich ziehe mich halt eben auch gerne zurück und plane die nächste Reise“. Sicher habe seine familiäre Erfahrung dazu beigetragen, dass er vieles anders sieht als manch Gleichaltriger, berichtet Marian. Vor fünf Jahren starb sein damals zwölfjähriger Bruder Marlon an einer seltenen Stoffwechselkrankheit. Der schwerbehinderte Junge hat die Eltern stark beansprucht, weshalb Marian sich früh selbst zu beschäftigen lernte. „Ich denke, dass mich mein Bruder mehr geprägt hat, wie es irgendjemand auf diesem Planeten jemals tun kann“, schreibt er liebevoll in seinem Blog über die kurze gemeinsame Zeit. „Er war hier, um uns alle zu dem zu machen, was wir jetzt sind – und er ist immer noch hier“, formuliert er tröstende Worte.