Affalterbach AMG: Gericht entscheidet über Betriebsrat

Auslöser des Streits war Ecksteins Rücktritt als Stellvertretender Betriebsratsvorsitzender am 27. Oktober 2016. In den folgenden beiden ordentlichen Betriebsratssitzungen habe das Gremium es versäumt, einen neuen Stellvertreter aus seiner Mitte zu bestimmen, was laut der Klagesteller eine „grobe Verletzung seiner gesetzlichen Pflichten“ darstellt.

Ralf Eckstein stellt die Zusammenhänge anders dar. Das Gremium sei seiner Pflicht nachgekommen und habe versucht, in den Sitzungen am 9. und 16. November einen stellvertretenden Vorsitzenden zu finden. Während sich in der ersten Versammlung jedoch nur ein Mitglied aufstellen ließ, das nicht die Zustimmung der Wahlberechtigten erhielt, und in der darauffolgenden Sitzung niemand zur Wahl antrat, habe kein Stellvertreter gewählt werden können. Daraufhin sei der damalige Betriebsratsvorsitzende darüber informiert worden, seine Abwahl als Tagesordnungspunkt aufzunehmen, worauf dieser nicht mehr für die Betriebsratsmitglieder zu erreichen gewesen sei. In Wahlen am 23. und 24. November seien schließlich Angelique Bomm als Stellvertreterin und er, Ralf Eckstein, als Vorsitzender gewählt worden.