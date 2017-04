ADFC Marbach Die Pedaleure starten in die neue Saison

Schon zwei Tage später, am 4. April, heißt es für die Dienstagsradler: Rauf aufs Rad! Die Tagestour beginnt wie immer im April erst um 10 Uhr und führt, wie der Name schon sagt, einen ganzen Tag durch unsere schöne und heimelige Region. Eine Einkehr am Schluss der Tour ist gewiss.

Wer dann noch mehr Lust aufs Radeln hat, der darf am darauffolgenden Tag, 5. April, bei der langen Cappuccino-Tour mitmachen. Als Schmankerl wird zur gerade frisch eröffneten Radausstellung im Staatsarchiv Ludwigsburg pedaliert, wo eine gebuchte Führung für den ADFC stattfindet. Eine Anmeldungen ist bei Waltraud Häfner erforderlich. Und schon ist Freitag, und das heißt: eine gemütliche Feierabendtour mit dem ADFC Marbach. Wir rollen entspannt dem Wochenende entgegen: 18 Uhr ab Rathaus Marbach. Und wer noch immer nicht genug vom Fahrrad fahren hat, schließlich wird die Laufmaschine ja 200 Jahre alt, der darf beim Klassiker, der Forellentour, nicht fehlen. Am ersten Osterferiensonntag, dem 9. April, wird um 10 Uhr am Neckarsteg zur Oberen Ölmühle hinter Gronau aufgebrochen. Fangfrische Räucherforellen erwarten alle Mitradler. Lecker! Apropos 200 Jahre Fahrrad: Auf der Homepage des ADFC Marbach findet der Pedaleur die Broschüre „200 TraumRadtouren in Baden-Württemberg“ zum Herunterladen. Mit Sicherheit für Jedermann/-Frau etwas dabei, der gerne Touren fährt.